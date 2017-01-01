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بالفيديو.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل إنقاذ شاب من الانتحار
01
يناير
2017
21:48 PM
قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إنه قرر إعفاء الشاب الذي حاول الانتحار اليوم من أعلى مبنى المحافظة الجديد، من كافة رسوم إيداع دراجة بخارية خاصة به، والمبلغ بسرقتها والتي تتواجد بوحدة الإيواء والحفظ، ويقدر مبلغ الرسوم بـ3 آلاف و650 جنيهًاوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه صعد للشاب أعلى مبنى المحافظة الجديد وطلب منه العدول عن الانتحار.وأوضح: «اصطحبت الشاب إلى مكتبي وطلبت من قيادات المحافظة فحص حالته وتم إعفاؤه من الرسوم وسلطتي تسمح لى بإعفاء الشاب، وقولت للشاب هتنزل ولا أطلعلك فقال لى هانزل».وكان وليد فهمي السيد، حاصل على ليسانس حقوق، صعد إلى أعلى مبنى محافظة الإسكندرية الجديد بمنطقة أبيس، مهددًا بإلقاء نفسه من أعلى المبنى.
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