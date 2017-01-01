قال حبيب محمد الصدر، سفير العراق بالقاهرة: إن البوصلة العراقية تتجه لمصر، خلال الفترة المقبلة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»: إن العراق يرحب بالعمالة المصرية؛ لإعادة إعمار المدن المدمرة.وأوضح: «مصر لها ثقل كبير في المنطقة العربية، ولذلك لزاما على العراقيين التوجه للقاهرة؛ لإعادة العلاقات المشتركة بين الدولتين، من خلال الزيارات المتبادلة، وزيادة التعاون المتبادل بين البلدين على كافة القطاعات».