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بالفيديو.. كيفية الحصول على الكارت الذكي للمواد البترولية
01
يناير
2017
21:48 PM
قال أحمد عبد الغفار، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إنه تم تطبيق منظومة الكارت الذكى للمواد البترولية منذ صباح اليوم الأحد، وأنه سيتم التشغيل التجريبي للكارت الذكى لمدة 6 أشهروأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على هوى مصر» تقديم الإعلامي خالد صلاح والمذاع بفضائية «النهار»، أن الحصول على هذا الكارت سيكون من وحدة المرور التابعة لها السيارة الخاصة بالمواطن، بشرط أن تكون رخصته سارية، وذلك للحد من عملية تهريب الوقود ولضبط صرفه وللسيطرة على السوق السوداء.وأكد عبد الغفار، أن مراكب الصيد سيتم تسجيل بياناتها للحصول على الوقود من هيئة النقل النهرى، وشركات المقاولات ستسجل عن طريق اتحاد التشييد والبناء، والتوك توك يسجل عن طريق الوحدات المحلية ومجالس المدن، والآلات الزراعية تسجل عن طريق الجمعيات الزراعية.
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