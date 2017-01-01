قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية: إن النيابة أحالت 3 أطباء بمستشفى إيتاي البارود إلى المحاكمة؛ بسبب صور السيلفي داخل غرفة العمليات

مشيرا إلى أن من بين المتهمين الدكتور عبد اللطيف عاشور صاحب واقعة سيلفي العمليات، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، بجانب مجازاة طبيب آخر.وأكد رزق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، تقديم «معتز الدمرداش»: إن المتهمين في واقعة سيلفي العمليات سيواجهون عقوبة، قد تصل إلى الفصل، من خلال المحاكمة التأديبية، بجانب مجازاتهم ماديا، مشيرا إلى أن النيابة كشفت في تحقيقاتها العديد من المخالفات داخل مستشفى «إيتاي البارود» بالبحيرة.وكان «رجب غزال»، أحد أهالي البحيرة، روى تفاصيل نشر طبيب بمستشفى «إيتاي البارود العام»، صورة له من داخل غرفة العمليات، أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».وقال: إن الطبيب يدعى لطيف عاشور، أخصائي في المستشفى العام، والتقط صورة تذكارية لطبيب الامتياز، ويدعى الششتاوي؛ للترحيب به، مشيرا إلى أنه لا أحد حتى الآن يعرف هوية اسم المريضة التي ظهرت في الصورة.وتابع: إنه ليس من المهنية أن يتم تصوير المريضة في هذا الوضع، أثناء فتح بطنها في غرفة العمليات. لافتا إلى أن ما حدث انتهاك لحرمة المرضى.ولفت إلى أنه تم تقديم شكوى ضد الطبيب لمحافظ البحيرة ومدير المستشفى، ووعدا باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الطبيب.وناشد «غزال» بضرورة فصل الطبيب من نقابة الأطباء؛ لأنه لم يحترم خصوصية المرضى.