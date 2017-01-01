وجهت الطفلة ريتال أحمد، تلميذة بمدرسة الأنصار بعين شمس، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنها بالرغم من حبها للسيسي إلا أنها غاضبة منه، مردفة: «السيسي بيهتم بالكبار وسايب الصغيرين

. أنا عاملة قصيدة للسيسي زعلانة منه فيها»، مناشدة الرئيس بضرورة الاهتمام ورعاية الشباب والأطفال.وعبرت ريتال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مانشيت القرموطي|، المذاع على قناة |العاصمة الجديدة|، تقديم جابر القرموطي، عن حزنها الشديد بسبب العمل الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية، لافتة إلى أنها كتبت قصيدة تضامنًا مع شهداء البطرسية، موضحة: |كتبت القصيدة علشان صعبوا عليا اخواتنا المسيحيين اللي اتفجروا من الإرهابي.. بقول للإرهابي حرام عليك|.