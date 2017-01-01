أكد حبيب محمد الصدر، سفير العراق بالقاهرة: إن الجيش العراقي استطاع تحرير كل آبار البترول من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وأن القوات تستهدف إطفاء بقية الآبار التي أحرقتها داعش

وأشار سفير العراق بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية «لبنى عسل» والمذاع على فضائية «الحياة»: إن تنظيم داعش فجر قبر نبي الله يونس عليه السلام، بالإضافة إلى تفجير الآثار الآشورية، وسرقتها وبيعها بالخارج، وأنهم استطاعوا استعادة الكثير من الآثار خاصة المُرقمة.