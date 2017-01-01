قال حبيب محمد هادى الصدر، سفير العراق لدى مصر، إنه لا يوجد جندى أجنبى واحد في صفوف القوات العراقية والشرطة الاتحادية التي تحارب تنظيم داعش على الأراضي العراقية

وأضاف سفير العراق بالقاهرة خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل على فضائية الحياة، أن تحرير المدن العراقية من قبضة داعش تتم بمعرفة العراقيين أنفسهم.وأشار حبيب محمد الصدر إلى أن إيران تدعم العراق لإبعاد الإرهاب عن الأراضي العراقية، وأوضح أنه لا يوجد جندي إيراني واحد في صفوف القوات العراقية، وأن الجيش العراقي يستعيد قوته الماضية تدريجيًا، وقطع شوطًا كبيرًا في التدريب والتسليح خلال الفترة الماضية.وتابع السفير العراقي بالقاهرة، أن الجيش العراقي استطاع تحرير أكثر من 40 حيا تابعا للموصل من قبضة تنظيم داعش، وما تبقى عدة أحياء قليلة سيتم تحريرها كاملة، والذي يؤخر عملية التحرير أن الجيش العراقى لا يريد أن يلحق خسائر بالمدنيين.