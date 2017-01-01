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بالفيديو.. عبد المعطي: الرجل الثاني بأي هيئة المسئول عن الفساد داخلها
01
يناير
2017
20:48 PM
قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد: إن الرجل الثاني في أي هيئة هو المسئول عن أي وقائع فساد بداخلهاتعليقا منه على وقائع الفساد داخل مجلس الدولة، من قبل عدد من مسئوليه.وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»: إن كل الجهات الحكومية تخضع لنوعين من الرقابة، هما: الرقابة الخارجية، والرقابة الداخلية، فالرقابة الخارجية من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أما الرقابة الداخلية فمن قبل الهيئة أو الجهة الحكومية نفسها.
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