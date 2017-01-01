حقق فريق آرسنال فوزا غاليا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي

وأحرز جيرو نجم آرسنال، هدف التقدم لفريقه بطريقة رائعة بـ«الكعب طائرا» في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 17، قبل أن يسجل أليكس إيوبي، الهدف الثانى بالدقيقة 58 من المباراة.يذكر أن محمد الننى النجم المصرى المحترف بصفوف آرسنال شارك في المباراة بصفة أساسية.