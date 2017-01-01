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بالفيديو.. مصطفى بكرى: إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا إرهاب
01
يناير
2017
17:50 PM
قال النائب في البرلمان مصطفى بكرى: |مينفعش إرهابى يدخل السجن ويخرج يرجع لوظيفته تانى|، مضيفا أنه لايجوز أن يتمتع الإرهابى بالجنسية المصريةوأشار بكرى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج عين على البرلمان، والمذاع على فضائية الحياة 2، إلى أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجنسية المصرية يناقشها البرلمان، منها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام من الجنايات في قضايا الإرهاب.
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