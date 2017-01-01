قال النائب في البرلمان مصطفى بكرى: |مينفعش إرهابى يدخل السجن ويخرج يرجع لوظيفته تانى|، مضيفا أنه لايجوز أن يتمتع الإرهابى بالجنسية المصرية

وأشار بكرى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج عين على البرلمان، والمذاع على فضائية الحياة 2، إلى أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجنسية المصرية يناقشها البرلمان، منها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام من الجنايات في قضايا الإرهاب.