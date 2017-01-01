انتهت، مباراة توتنهام أمام واتفورد، بفوز الأول برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

أحرز أهداف توتنهام في مرمى واتفورد كل من ديلي إلى |هدفين| وهارى كين |هدفين|، وأحرز هدف واتفورد الوحيد اللاعب.