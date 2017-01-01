اخبار مصر
-
رياضة
- لاعب برشلونة يرسل تعازيه لضحايا حادث تركيا
- الثلاثاء.. إقامة 4 مؤجلات في بطولة دوري الجمهورية 99
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمباراة سوان
- مصطفى شنط يتعاقد مع الألومنيوم لمدة موسم
- محمد فتحي: تعرضت للظلم واستحق الانضمام للمنتخب
- حلم التتويج باللقب الأول يراود الجابون في أمم أفريقيا
- الإسماعيلي يقترب من ضم مدرب الأحمال طارق الباروكي للفريق
- «جبرين» يخضع للكشف الطبي قبل الانتقال للوحدة السعودي
- حسام حسن يكلف جهاز المصري بتجهيز لقاءات ودية
- اتجاه بالإسماعيلي لإعارة شريف حازم للوحدة السعودي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. توتنهام يفوز برباعية في شباك واتفورد
01
يناير
2017
17:47 PM
انتهت، مباراة توتنهام أمام واتفورد، بفوز الأول برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزيأحرز أهداف توتنهام في مرمى واتفورد كل من ديلي إلى |هدفين| وهارى كين |هدفين|، وأحرز هدف واتفورد الوحيد اللاعب.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. زوجة: «زوجي راجع من السفر من غير ما يقول لأهله»
بالفيديو.. توتنهام يتقدم بثلاثية أمام واتفورد في الشوط الأول
بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكشف عن منفذ الهجوم الإرهابي بإسطنبول
بالفيديو.. النعماني: الخلاف بين الفصائل يؤثر على القضية الفلسطينية
بالفيديو.. احتفالات لندن بالعام الجديد
هيئة الصرف الصحي: الخدمة تغطي 15.2% من القرى
بالفيديو.. برلماني: الكارت الذكي للوقود يحد من السوق السوداء
أنباء عن انفجار قنبلة وسط مدينة فلورنسا بإيطاليا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع