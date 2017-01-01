عرضت فضائية «RT»، منذ قليل، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة داخل الملهى الليلي في إسطنبول الذي تعرض لهجوم ارهابى ليلة رأس السنة

ويظهر المقطع منفذ الهجوم الملثم، عقب انتهائه من إطلاق النار على المحتفلين.وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة 40 آخرين.