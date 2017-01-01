قال اللواء محسن النعماني، الخبير الإستراتيجي، إن الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يؤثر بالسلب على خطوات حلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتقدمها بعد أن أخذت خطوات كبيرة بفضل الجهود العربية، لافتًا إلى أن هذه الخلافات تؤدي لتراجع القضية الفسلطينية في اهتمامات العالم، حيث يبرز أن القضية هي خلافات منظمات وليست شعب تم التعدي عليه وعلى أرضه وله حقوق مشروعة

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «المحور»، صباح اليوم الأحد، أن هناك تصورا بأنه سيتم الاحتفال بذكرى تأسيس فتح في غزة كإشارة لتحسن العلاقات بين هذه المنظمات، لكن ما زلنا نشهد الخلافات.