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بالفيديو.. احتفالات لندن بالعام الجديد
01
يناير
2017
14:49 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية لاحتفالات أهالي لندن بالعام الجديدوشهدت ساحات لندن وشوارعها إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحتفلين، وقال عمدة لندن صادق خان إن سلطات المدينة بذلت ما بوسعها لضمان سلامة الجماهير.
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