بالفيديو.. احتفالات لندن بالعام الجديد

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية لاحتفالات أهالي لندن بالعام الجديد

وشهدت ساحات لندن وشوارعها إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحتفلين، وقال عمدة لندن صادق خان إن سلطات المدينة بذلت ما بوسعها لضمان سلامة الجماهير.