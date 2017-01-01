أكد اللواء |السيد العشري| رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى وصلت إلى 15

2 % وسوف تزيد نهاية العام الحالي إلى 18%.وأشار |السيد العشري| إلى أن الهيئة تسعى لزيادة النسبة إلى 43% مع نهاية عام 2018 مع توفر الاعتماد المالي.وأضاف «العشري»، خلال لقائه ببرنامج «لقمة عيش»، والمذاع على فضائية «العاصمة»، مع الإعلامي ماجد علي، أن ميزاية العام المالي الحالي 2016-2017 تقدر بـ8 مليار جنيه وتابع: |نستهدف تنفيذ 51 مشروع مياه سواء محطات أو شبكات بجانب 23 مشروع صرف صحي بالإضافة إلى 106 قرية|.وأكد أن نسبة 40 إلى 43% من قرى مصر ستزود بالصرف الصحي مع نهاية عام 2017، مضيفًا: | إننا نحتاج 12 مليار جنيه للانتهاء من 250 قرية ولكن تم تخصيص 8 مليار جنيه فقط منهم مليار جنيه مخصصه للإحلال والتجديد، تذهب للشركة القابضة ويتبقى 7 مليار ميزانية الهيئة القومية|.