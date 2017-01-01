أكد النائب السيد حجازي الباز، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه تمت مناقشة منظومة الكارت الذكي في توزيع الوقود في مجلس النواب أكثر من مرة، وسؤالهم عن عدم تطبيقها منذ إصدارها منذ 7 سنوات

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه يجب إلغاء منظومة الكارت الذكي بعد ارتفاع الأسعار، حيث أصبحت دون جدوي، بعد أن كان الهدف منها توزيع العدالة الاجتماعية بين ممتلكي السيارات بأسعارها المختلفة.وأوضح أن تطبيق منظومة الكارت الذكي في توزيع الوقود ستساهم في الحد من السوق السوداء في مجال الوقود والطاقة.