لندن- (د ب أ): فاجأ العداء الجامايكي الشهير اوسين بولت القناة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد بمداخلة هاتفية للحديث عن الفوز المثير لمانشستر على ميدلسبره (2-1) أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتسبب بولت الفائز بتسع ميداليات ذهبية في الأولمبياد في ثلاث نسخ متتالية كان أخرها دورة ريو دي جانيرو، في إحراج المذيعة ماندي هنري خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي وميدلسبره.

وقالت ماندي: |معنا اتصال هاتفي من اوسين من جامايكا، بالتأكيد ليس اوسين بولت، هل هو اوسين بولت|، فرد البطل الأولمبي بالقول |بالفعل هو اوسين بولت|.

واستطرد بولت في الحديث عن فريقه المفضل، وقال |لقد ظهر وكأنه مانشستر يونايتد القديم، لقد ثابر اللاعبون وضغطوا بكل قوة بطريقة مانشستر يونايتد، كانت مباراة رائعة، أشعر بسعادة بالغة|.

وأكد بولت بعد ذلك عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي |تويتر| أنه بالفعل أجرى مداخلة هاتفية مع محطة مانشستر يونايتد، وقدمت له هنري الاعتذار مؤكدة أنها ستتصل به قريبا.

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