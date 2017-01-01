وجه الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالص الشكر إلى هيئة النيابة الإدارية لإعطاء كل من ذي حق حقه، وإيقاف قرار منعه عن العمل بعد التحقيق وثبوت أن كافة البلاغات المقدمة ضده كيدية

وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد: إن النيابة كانت قد تلقت بعض الشكاوى من قبل عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها منه، مضيفًا أنه تم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات منعًا لوجود إحراج أو تأثير على أقوال الشهود.وكانت النيابة الإدارية قد قالت في بيان لها: إن قرار الإيقاف صدر استنادا إلى شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد، لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير حتى يونيو 2016، بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.