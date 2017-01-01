اخبار مصر
-
رياضة
- جدول ترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث عقب الدور الأول
- كواليس جلسة البدري مع وكيل أنطوي لإنهاء الأزمة
- جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثالث عقب الجولة العاشرة
- بالصور.. «الرياضة» تعلن نجاح القوافل التعليمية بشمال سيناء
- اليوم.. منتخب «السلة» يلتقي المغرب في البطولة العربية بالقاهرة
- اليوم.. بدء توزيع استمارات العضويات الجديدة بمركز شباب الجزيرة
- مؤمن سليمان مديرا فنيا لسموحة خلفا لحلمي طولان
- مدرب بتروجيت يكشف ميزة يتفوق بها بيكلي عن لاعبي الأهلي
- طلبه يرد على منتقديه ويكشف ناديه الجديد
- جماهير روما تختار- صلاح أفضل لاعب.. وصاحب أجمل هدف في 2016
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو..«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا
01
يناير
2017
11:49 AM
أكد الدكتور |أحمد عبد العال| رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والخفيفة على السواحل الشمالية الشرقيةوأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أنه بداية من غدًا، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، وتصاحبها أمطار خفيفة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
الفيديو.. متحدث «الصحة» يشكر النيابة الإدارية بعد عودته للعمل
بالفيديو..«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا
سيولة مرورية على الطرق والمحاور بالجيزة
بالفيديو.. لقطات حية من موقع هجوم إسطنبول الإرهابي
كل سنة: سهرة رأس السنة لعام 2017 .. الحلقة الكاملة
بالفيديو.. لحظة تبادل إطلاق النار مع مهاجمي ملهى إسطنبول
بالفيديو.. عزت أبو عوف: أحمد زكي كسر لي أسناني
بالفيديو.. فيفي عبده: «بتوع الضرايب ظلموني وبعيط منهم»
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع