أكد الدكتور |أحمد عبد العال| رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية والخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أنه بداية من غدًا، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، وتصاحبها أمطار خفيفة.