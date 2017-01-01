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بالفيديو.. لحظة تبادل إطلاق النار مع مهاجمي ملهى إسطنبول
01
يناير
2017
04:49 AM
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يرصد لحظة تبادل مهاجمى الملهى الليلى في إسطنبول الأعيرة النارية مع قوات الأمن بعد اقتحام الملهىووقع هجوم مسلح على ملهى ليلي بمنطقة |أورتاكوي| في إسطنبول، بالساعات الأولى من اليوم الأحد وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى.وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.
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