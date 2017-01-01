أكد الفنان عزت أبو عوف، أنه تلقى ضربة من الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم |حسن اللول|، تسببت في كسر أسنانه، قائلا: |في خناقة في الفيلم ضربني بوكس وقعلي سناني وعينيّ احولت|

وأشار أبو عوف، خلال لقائه في برنامج |ثلاثي ضوضاء الحياة|، المذاع على قناة |الحياة|، إلى أن الراحل أحمد زكي كان شخصًا محتدًا ويرغب دائمًا في تجسيد المشاهد بشكل حرفي.