جسدت الفنانة فيفي عبده مختلف الأدوار بدءا من «بنت البلد»، والفتاة الأرستقراطية، حتى المرأة الريفية

وقالت فيفي في حوار نادر لها لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»،إن الهموم الكثيرة التي يحملها المواطن يسهل أداؤها بتقمص دور المرأة الحزينة القادرة على البكاء بشكل تلقائي وطبيعي خلال تمثيل الأدوار السينمائية والدرامية، مضيفة:«بتوع الضرايب ظلموني وبعيط ليل ونهار بسببهم.. من قلبي بخدم بلدي.. وبعيط في أي لحظة بحس أني مظلومة».