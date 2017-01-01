كشفت مصادر إعلامية، أن 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي في إسطنبول الذي تعرض لهجوم من قبل مسلحين، وأسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 40 آخرين

ووقع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة |أورتاكوي| بإسطنبول، وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى.وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.