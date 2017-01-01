داعبت الفنانة مايا دياب، الإعلامي عمرو أديب، بعدما اكتشفت أنه من مواليد برج العقرب، باعتباره برجا مخيفا وتعاني زوجته منه على صعيد الحياة الزوجية

وأضافت مايا، خلال استضافتها في برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E»، موجهة رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي زوجة أديب: «ست لميس الله يعينك على زوجك.. زوجتك تعاني»، ليرد أديب، قائلًا: «هي بتعاني فعلًا».من جانبه، مازح عمرو أديب، مايا دياب، قائلًا: «العقرب جميل.. إحنا عقارب وهنقدر نخلص مع بعض».