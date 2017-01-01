عرضت فضائية «العربية»، خبرا عاجلا نقلا عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قرر إرسال فريق من المخابرات الأمريكية لمساعدة تركيا بعد الهجوم على الملهى الليلى في إسطنبول

ووقع في الساعات الأولى من اليوم الأحد هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة |أورتاكوي| بإسطنبول، وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى.وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.بينما أفادت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن مراسلها في تركيا، أن والي إسطنبول أكد أن هجوم الملهى الليلي أسفر عن 35 قتيلا و40 جريحا حتى الآن.