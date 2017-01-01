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خبير تركي: خلل أمني وراء الهجوم على ملهى إسطنبول
01
يناير
2017
03:48 AM
قال جيواد غوك مستشار مركز الدراسات الأستراتيجية التركي، إن الإعمال الإرهابية انتقلت من المناطق الصغرى إلى الكبرى نظرًا لازدحامها بالسكان، لافتًا إلى أن الهجوم على الملهى الليلي عمل إرهابيوأضاف غوك في مداخلة هاتفية لفضائية «العربية» أن الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي سيؤثر على حركة السياحة الوافدة لتركيا خاصة وأنه أحد أشهر ملاهي إسطنبول، والأجهزة الأمنية فشلت في تأمين المواطن العادي، لافتًا إلى أن المتهمين بالهجوم ينتمون لجماعة إرهابية، والحادث سببه خلل أمني في حماية المنشآت الحيوية.ووقع في الساعات الأولى من اليوم الأحد، هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة «أورتاكوي» بإسطنبول، وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخله.وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى بحي أورتاكوي في أكبر المدن التركية.
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