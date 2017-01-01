قالت الفنانة مايا دياب، إن عمليات التجميل جزء لا يتجزأ من حياتها، وأن التحسينات الجمالية لها شيء ضروري لا يمكنها الابتعاد عنه، من أجل الظهور بإطلالة أنثوية جميلة ولائقة

وأضافت مايا خلال لقائها في برنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «ON E»، إلى أن السيدات في الوطن العربي يجرين عمليات تجميلية أكثر من الفنانات الأكثر شهرة، فعمليات التجميل أصبحت ضرورة العصر، مؤكدة أنها تحرص على حقن بشرتها بالبوتوكس كل 6 أشهر.