قالت الفنانة مايا دياب، إنه لا يوجد سبب في الحياة يدفعها لقتل الرجل، لكنها قادرة على قتل الرجال بالابتسامة، قائلة: |سأظل بحياتي أضحك|

وأضافت مايا خلال لقائها في برنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «ON E»، إلى أن ارتكاب الرجال للخيانة في الوطن العربي أصبح للأسف تصرفًا تقليديًا، وأكثر الأمور التي تهدد الحياة الزوجية الكذب وعدم التوافق بين شريكي الحياة.