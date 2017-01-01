أشعلت الراقصة الأوكرانية آلا كوشنير، ستوديو برنامج «نفسنة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، على موسيقى «شيك شاك شوك»

ولاقت رقصات آلا كوشنير، استحسان مذيعات برنامج «نفسنة»، وعلى رأسهم الفنانة بدرية فرغلي، التي تفاعلت من وصلة الرقص، قائلة: «حلوة النطرة دي.. حلاوة».