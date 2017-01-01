استقبلت المستشفيات التركية ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف أحد الملاهي الليلية في مدينة إسطنبول

وعرضت فضائية «ON LIVE» مقطع فيديو يرصد نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وكانت وسائل إعلام تركية، بثت خبرًا عن وقوع عشرات المصابين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة «أورتاكوي» بإسطنبول.وأصيب، حسب قناة محلية تركية، ما بين 20 إلى 30 شخصًا في الهجوم على الملهى.وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخله.