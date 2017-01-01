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قتيلان في الهجوم المسلح على ملهى إسطنبول
01
يناير
2017
02:48 AM
عرضت فضائية «ON LIVE»، خبرًا عاجلًا يفيد أن شخصين لقيا مصرعهما في الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليلي في إسطنبول بتركياوكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت وقوع عشرات المصابين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة |أورتاكوي| بإسطنبول.وحسب التليفزيون التركي، فقد أصيب ما بين 20 إلى 30 شخصًا في الهجوم على الملهى الليلي.وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحين شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى.
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