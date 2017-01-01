قال توجورت كارا المحلل السياسي التركى، إن المتهمين في الهجوم المسلح على الملهى الليلي بإسطنبول، كانوا يرتدون ملابس بابا نويل

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العالم» المذاع على فضائية «ON LIVE»، أن فتاوى أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رجب طيب أردوغان بتحريم الاحتفال بليلة رأس السنة السبب في الهجوم المسلح على رواد الملهى الليلي.وأوضح أن الشرطة التركية لا تقوم بواجباتها في القبض على عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ينتشرون في شوارع تركيا، مرجحًا أن يكون المتهمين في الهجوم المسلح أعضاء في حزب العدالة والتنمية، لافتًا إلى أن 25 سيارة إسعاف تواجدت في مكان الحادث.