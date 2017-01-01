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بالفيديو.. عمرو أديب لـ«مايا دياب»: إنتي بتعملي كل الحاجات الغلط
01
يناير
2017
02:48 AM
داعب الإعلامي عمرو أديب، الفنانة مايا دياب، بسبب استقلاليتها الكاملة، قائلًا: «إنتي بتعملي كل الحاجات الغلط»، وردت مايا دياب: «طيب أنتم جايبني ليه»وأضافت مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «ON E»: «مستقلة غلط.. بتقول الحقيقة غلط.. طيب نعمل إيه.. على فكرة الشعب العربي برضو بيحب البنات اللي يصرفوا على أزواجهن وبيصيروا حلوين»، فرد أديب: «أنا قولتلك متقوليش الحقيقة.. قولي 30% من الحقيقة كفاية عليكي أوي».
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