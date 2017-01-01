داعب الإعلامي عمرو أديب، الفنانة مايا دياب، بسبب استقلاليتها الكاملة، قائلًا: «إنتي بتعملي كل الحاجات الغلط»، وردت مايا دياب: «طيب أنتم جايبني ليه»

وأضافت مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «ON E»: «مستقلة غلط.. بتقول الحقيقة غلط.. طيب نعمل إيه.. على فكرة الشعب العربي برضو بيحب البنات اللي يصرفوا على أزواجهن وبيصيروا حلوين»، فرد أديب: «أنا قولتلك متقوليش الحقيقة.. قولي 30% من الحقيقة كفاية عليكي أوي».