أبدت الفنانة مايا دياب، رأيها عن أفضل مطربي الوطن العربي، قائلة: «إن شيرين وحسين الجسمي من أجمل الأصوات العربية التي تعشقها»

وأشارت مايا خلال لقائها في برنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «ON E»، إلى أنها تحرص دائمًا على أداء جميع أغاني المطربة شيرين عبدالوهاب، لافتة إلى أنها تعتبر نفسها مغنية وليست مطربة.وتابعت مايا: «هناك مطربون عمالقة ومغنيون لم يحالفهم الحظ ليظهروا قدراتهم وموهبتهم الغنائية في عصر أم كلثوم والعندليب، لكن عصر الانفتاح الذي يشهده العالم حاليًا ساعد الكثيرين في الظهور رغم إمكانياته العادية».