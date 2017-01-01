وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره مع بداية عام 2017 قائلا:| إن أي أحد من معجبيه وجمهوره يقابله في الشارع يأخذه بالحضن على طول|

وأضاف رمضان خلال حواره في برنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أنه يعمل من أجل الجمهور، وبدونهم لن يكون نجما.