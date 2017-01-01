عبرت الفنانة مايا دياب، عن حبها وعشقها للإعلامي عمرو أديب، لافتة إلى أنها قررت أن يصمم لها نيكولا جبران أجمل فستان فريد من نوعه، ليكون إطلالتها الأولى في عام 2017 مع أديب

وقالت: أنا عروسة عمرو أديب في عام 2017.وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «ON E»، أنها قررت أن تكون عروسة أجمل وأفضل إعلامي في مصر والعالم العربي ثقافة وإطلاعًا.وتابعت: «عمرو أديب الشخص الوحيد إلى بيطلع مني اللي مفيش حد يقدر يطلعه.. أحلي وأجمل إنسان مهضوم ومثقف|، ليرد أديب، قائلًا:| خلاص كفاية كده عليا.. إيه الحلاوة والجمال ده|.