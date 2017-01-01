داعب الإعلامي عمرو أديب، الفنانة مايا دياب، بسبب طول فستانها، قائًلا:|دا مش فستان دا عايز مانويل

. ايه اللي انتي عملاه ده|.وعبر أديب خلال برنامج «كل سنة»، المذاع على فضائية «ON E»، عن انبهاره بجمال فستان مايا، معلقا:|أنا منبهر والعالم العربي والكواكب منبهرة.. حاجة مختلفة ومميزة.. أنتي رفيعة جدًا عن ما كنت بتتخيلك.. صورك في الحقيقة غير في الكليبات|.