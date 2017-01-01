احتفل الإعلامي عمرو أديب، بحلول عام 2017، حيث قام بالعد التنازلي مع عالمة الفلك ماجي فرح، وعدد من الجمهور الذي رافقه بالاستوديو، ليرصد نهاية عام 2016

وتابع أديب خلال برنامجه «كل سنة» المذاع على فضائية «ON E»: «انتهت سنة 2016 للابد وبدأت 2017.. عايزين نفرح ونضحك ونبتسم وننسي كل حاجة حصلت السنة اللي فاتت».