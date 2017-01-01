كشفت ماجي فرح، عالمة الفلك، عن الأبراج المحظوظة في عام 2017، مؤكدة أن أصحاب برج القوس الأكثر حظًا خلال هذا العام، بفضل أن كوكب جوبيتر |كوب الحظ|، في منزله

وأشارت فرح، خلال لقائها ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |ON Ent|، تقديم عمرو أديب إلى أن برجي الميزان والدلو سيكونان من أكثر الأبراج حظًا خلال عام 2017 من حيث العمل والعلاقات العاطفية والمال.