كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد عرض فيلمه الجديد بعنوان |جواب اعتقال|، حيث أوضح أنه سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك عام 2017

وأضاف محمد رمضان خلال استضافته ببرنامج على مسئوليتي والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بفضائية صدى البلد، أنه يثق في نجاح فيلمه الجديد |جواب اعتقال|.وأشار إلى أن يصور فيلما آخر بعنوان |آخر ديك في مصر| سيتم عرضه في شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى مسلسله في شهر رمضان المقبل بعنوان |مرزوق وإيتو|.