أكد الفنان عزت أبو عوف، أنه لم يستمتع بليلة رأس السنة طوال حياته غير العام الماضي فقط، ويرجع السبب في ذلك لعمله في فرقة موسيقية، وانشغاله عن الاحتفال برأس السنة

وأضاف عزت أبو عوف خلال استضافته ببرنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة» المذاع على فضائية «الحياة»: أنه لا يوجد لديه ذكريات في ليلة رأس السنة، خاصة أنه كان يسافر مع فرقته الموسيقية من بلد لآخر؛ لإحياء الحفلات.