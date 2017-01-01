عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد احتفال عدد من الدول الأوروبية بالعام الجديد، منها اليابان ونيوزيلندا وأستراليا والكوريتان والصين

ويظهر في الفيديو، أن الألعاب النارية القاسم المشترك في جميع الاحتفالات حول العالم.ورصد التقرير أن نحو نصف مليون شخص احتشدوا في سيدني بأستراليا لإشعال الألعاب النارية.