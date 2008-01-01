كشف الفنان محمد رمضان أصعب موقف تعرض له في حياته، موضحا أنه كان عام 2008، حينما رشحه مُنتج في دور بطل أمام الفنان الكبير محمود حميدة، وأضاف: |أخذت ورق الفيلم وأكلت كثيرًا عشان بطل الفيلم كان لازم يكون تخين، وفى الآخر الدور ضاع منى لصالح فنان آخر|

وأضاف محمد رمضان خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد، أن دوره في هذا الفيلم الذي كان سيقوم ببطولته في عام 2008 كان دور شخصية ضابط شرطة، موضحا: |إتوجعت أوى من ضياع هذا الدور، ووالدتى كانت حاسة بي كثيرًا، وذهبت بى إلى السيدة زينب حتى تُخرجنى من ألم ضياع هذا الدور|.