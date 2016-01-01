قالت ماجى فرح، خبيرة الأبراج: إنه عند اكتمال القمر، تعلن البلدان الأوروبية حالة الطوارئ، ويتم تجهيز المستشفيات، اعتقادا منهم بحدوث حوادث سير

مؤكدة: أنه خلال الكسوف والخسوف يموت عالم أو ظالم 4 مرات خلال العام.وأضافت ماجي، خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «ON E»: إنه إذا كان هناك شخص يعاني من المرض، وأتى عليه الكسوف أو خسوف كلي يخشى عليه من الموت، أو إصابته بوعكات صحية مؤلمة.