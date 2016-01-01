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بالفيديو.. ماجي فرح: الكسوف والخسوف يعني موت عالم أو ظالم
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ديسمير
2016
23:48 PM
قالت ماجى فرح، خبيرة الأبراج: إنه عند اكتمال القمر، تعلن البلدان الأوروبية حالة الطوارئ، ويتم تجهيز المستشفيات، اعتقادا منهم بحدوث حوادث سيرمؤكدة: أنه خلال الكسوف والخسوف يموت عالم أو ظالم 4 مرات خلال العام.وأضافت ماجي، خلال لقائها ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «ON E»: إنه إذا كان هناك شخص يعاني من المرض، وأتى عليه الكسوف أو خسوف كلي يخشى عليه من الموت، أو إصابته بوعكات صحية مؤلمة.
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