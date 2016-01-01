قال المطرب عمرو دياب، «أنا في بداية حياتى مكنتش لاقى حد يؤوينى في بيته»، مشيرا إلى أنه من مواليد الشرقية وانتقل للعيش في محافظة بورسعيد

وأضاف خلال حوار نادر مع الإعلامي مفيد فوزى أذيع ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «أشتريت أول سيارة ليا بعد مرور 3 سنوات من عملى في مجال الغناء، ماركة مرسيدس وقعدت 3 سنوات أسدد في أقساطها لما طلع عين اللى خلفونى».