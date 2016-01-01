قال الفنان الشاب أحمد مالك: إن عام 2016 مر عليه بصعوبات، وبالعديد من المشكلات التي تعرض لها في بداية هذا العام، وأنه يتمنى أن تبتعد عنه تلك الصعوبات في العام الجديد

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «cbc»: إن فيلم «هيبتا» كان طوق النجاة بالنسبة له في 2016، وأنه بالنسبة له يتخطى مجرد كونه فيلما.