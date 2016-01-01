داعب الإعلامي عمرو أديب، الساحر اللبناني جينو، متسائلًا: |والنبي متعرفشي الزمالك هياخد الدوري ولا لأ الله يخليك، ليرد الساحر، قائلًا: |لا معرفشي الزمالك هياخد الدوري |

وتابع الساحر اللبناني بعد تقديم فقرة عن السحر ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «ON E»، أتوقع أن يحصل عمرو أديب على دوري أفضل برنامج في مصر والعالم العربي.