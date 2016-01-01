قال الإعلامي أحمد شوبير، إن عام 2017 سيشهد تأهل مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018، كما سيقدم منتخب مصر نتائج طيبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون يناير المقبل

وأضاف شوبير خلال حواره باستوديو فضائية صدى البلد للاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، أنه يتمنى أن يشهد عام 2017 عودة الجمهور للمدرجات مرة أخرى، وأن يكون لديهم الوعي الكامل.