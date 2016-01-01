استضاف برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه المذيعة لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، نيرة هانى، والذي يُطلق عليها ماما نويل 2017

وقالت نيرة هانى |ماما نويل 2017|، إنها نزلت إلى منطقة الزمالك، وكانت ترتدى زى بابا نويل، ووزعت الهدايا والشيكولاتة على عدد من المواطنين، احتفالًا بأعياد الميلاد.وأضافت |نيرة| أنها والمصور الخاص بها مسلمين، وأنهما أقبلا على ذلك في إطار دورهما بتفعيل الوحدة الوطنية.