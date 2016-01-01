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فريدة الشوباشي: «هنقطع رجل اللي ييجي يراقبنا»
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ديسمير
2016
20:49 PM
عبرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن سعادتها الغامرة ببدأ صلوات العشية المقدسة بالكنيسة البطرسية، بعد التفجير الإرهابي الذي تعرضت له، مضيفة: «هنقطع رجل اللي ييجي يراقبنا. الخواجة لازم يعرف إن بلدنا قوية، والقوات المسلحة وعدت، وأوفت»، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما تعاني من إصابتها بالجنون.وأشادت الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى، بدور الخارجية المصرية، وموقف تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وتأكيده على أن وطن بلا كنائس، أفضل من كنائس بلا وطن.وتابعت: «إن مصر تثبت أنها دولة ذات سيادة، وقادرة على تخطي أزماتها الاقتصادية، وألاعيب الداخل والخارج بتحد وإصرار». مشيرة إلى أن الحرب على الفساد لا تقل أهمية من القضاء على أعداء الداخل والخارج، لافتة إلى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة مؤشر خطير، يجب محاربته والتصدي له، من أجل عودة مصر القوية المنتصرة.وبدأت منذ قليل، صلوات العشية المقدسة بالكنيسة البطرسية، وسط حضور محدود للأقباط والمصلين؛ لتعود «رويدا رويدا» للتسابيح باحتفالية رأس السنة.
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